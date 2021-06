Tjaša razkrila, da je ena od deklet osvojila Gregorjevo srce?

FOTO: Instagram, posnetek zaslona

Resničnostni šov Sanjski moški se bo zaključil čez mesec dni, a gledalci si na podlagi nekaterih izjav tekmovalk na družbenih omrežjih že lahko ustvarjajo svojo sliko, katera, če sploh, bo zmagala v tej sezoni šova. Sodeč po izjavi, lahko sklepamo, da je ena od deklet vendarle osvojilasrce.Tjaša je na instagramu odgovarjala na vprašanja svojih sledilcev. Med njimi je bilo tudi vprašanje: »Ali tista, ki je zmagala, lahko vidi Gregorja in se druži ali mora počakati do konca?« In Tjaša je odgovorila: »Tista punca, ki zmaga, se mora skrivati. Snemanja je konec, ampak gledalci pa ne vedo do konca, katera punca je zmagala«. Vse kaže, da je ena med njimi vendarle izstopala in prejela še zadnjo vrtnico, saj Tjaša ni omenila možnosti, da Gregor lahko zaključi šov tudi brez izbranke.A od snemanja šova je minilo že nekaj mesecev, to pa je lahko tudi dovolj časa, da se poti med zaljubljencema razidejo. Gregor je ta teden z izjavo za Žurnal24, da gre obiskat nečaka v Ameriko, »da zapolnim ta prazni srček« namignil, da je morda ljubezen do zmagovalke šova vendarle usahnila.Kako se bo dejansko razpletlo, bomo gledalci lahko videli 4. julija, ko bo veliki finale šova.