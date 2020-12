Tisoče evrov okradeni Nataliji Verboten

Šele pred dnevi je RTV Slovenija napovedala ukinitev oddaje Slovenski pozdrav.

Sedem let!

Nataliji Verboten so kršili moralne avtorske pravice, je odločilo sodišče.

Visoka cena

Sporno oddajo so po uradnih podatkih predvajali sedem let oziroma štirinajst sezon.

Radiotelevizija Slovenija (RTV) se sedem let neuspešno brani pred tožbama pevkein njenega moža, glasbenikater podjetja Bumerang, katerega lastnika sta zakonca.je po njunem pooblastilu vložil dve tožbi zoper RTV, eno v imenu pravne osebe Bumerang, drugo v imenu Bojičevih.Verbotnova je bila januarja 2013 povabljena na javni razpis za pripravo predloge nove zabavno-glasbene oddaje in na povabilo se je z možem v imenu podjetja Bumerang tudi odzvala. Oddala sta avtorsko idejo in čakala na odgovor. Ta je prišel 4. oktobra 2013 ob predvajanju prve oddaje Slovenski pozdrav, ene največjih uspešnic nacionalne televizije.V oddaji sta šokirana prepoznala svoje delo, toda kot avtorji so bili navedeni drugi trije: voditelj, producentin režiser. Še istega leta sta se zakonca odpravila po pravico na sodišče in zmagala. Dokazala sta, da je koncept oddaje Slovenski pozdrav njuno avtorsko delo, za podpisane avtorje oddaje pa je sodišče sklenilo, da z avtorstvom nimajo nikakršne zveze, njihovega avtorstva namreč ni prepoznalo ne v delih ne v celoti.Od januarja, ko smo o sporu zadnjič poročali, je sodišče zavrnilo pritožbo RTV na sklep, po katerem mora nacionalka podjetju Bumerang zaradi kraje koncepta Hit parade in posledične izgube dohodka izplačati 65 tisočakov. Še več, sodišče je znesek za izplačilo zvišalo na 80 tisočakov in zamudne obresti od leta 2013.Pred dnevi je RTV izgubil še pravdo z Natalijo in Dejanom. Višje sodišče v Ljubljani je namreč pritrdilo prvostopenjskemu sodišču in odločilo, da morajo televizijci glasbenikoma zaradi nadaljevanja kršenja moralnih avtorskih pravic plačati. Skupaj bosta dobila 16.000 evrov in približno 9000 evrov zamudnih obresti ter okoli tri tisočake za sodne stroške. Sodba je pravnomočna in RTV mora plačati takoj.Ta del odškodnine se nanaša le na to, da so kljub sodbi okrožnega sodišča v Ljubljani, ki je postala pravnomočna 30. marca 2016, in sodbi vrhovnega sodišča, ki je 24. aprila 2018 temu pritrdila, oddajo predvajali še naprej. Sodba se je glasila: »Predloga oddaje Hit parada predstavlja avtorsko delo tožečih strank (Bojičevih, op. p.), ki mora uživati vso zaščito. Ni dvoma, da sta si koncepta oddaje Hit parada in oddaja Slovenski pozdrav tako izrazito in očitno podobna, da ne obstaja dvom, da je oddaja tožene stranke (RTV Slovenija, op. p.) povzeta iz predloge oddaje tožečih strank. Zato so bile nedvomno kršene avtorske pravice tožečih strank.«Zakaj so kljub razsodbi na Kolodvorski 2–4 še kar vztrajali in sporno oddajo po uradnih podatkih predvajali sedem let oziroma štirinajst sezon, posneli pa kar 200 oddaj, je težko razumeti. Šele pred dnevi je RTV Slovenija napovedala ukinitev oddaje.Celoten znesek, ki bo plačan glasbenikoma oziroma njunemu podjetju, pa bo v delu, ki se nanaša na krajo koncepta in posledično izgubo dohodka, seveda mnogo večji. Podjetje je zahtevalo 125.000 evrov, prisojenih je bilo 65.000. Na sodbo sta se pritožili obe stranki, višje sodišče je prvostopenjsko sodbo potem razveljavilo in jo vrnilo v ponovno sojenje, a samo glede višine škode.Osnovna odškodnina Bumerangu oziroma glasbenikoma namreč že pripada. Prvostopenjsko sodišče je nedavno odločilo, da mora televizija plačati 80 tisočakov, a zadeva še ni pravnomočna. Če bo ta sodba potrjena, bo RTV morala poleg 80 tisočakov odškodnine plačati še približno 45.000 evrov obresti za sedem let nazaj in kakšnih 10 tisočakov stroškov, nastalih zaradi te pravde.Finančna škoda zaradi kraje koncepta, nadaljevanja kršenja pravic ter obresti bo po okvirnem izračunu odvetnika Matoza ob predpostavki, da bo odškodnina 80 tisočakov potrjena, skupno nanesla 163.000 evrov. Toliko nas bo državljane stala zgodba, ki se je začela pred sedmimi leti.