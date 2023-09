Tino Gaber vprašali, ali si želi otrok (to je bil njen odgovor)

Mnogi so jo vabili pred mikrofon, si jo želeli kot sogovornico za intervju, a Tina Gaber, odkar je postala partnerica predsednika vlade Roberta Goloba skrbno izbira, kje in kdaj se bo pojavila ter komu bo izdala delček svoje zasebnosti. Kolegom na Nedelu je to uspelo in v obširnem pogovoru je razkrila marsikaj.

Več preberite na portalu ONA.