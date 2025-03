Tinkara Fortuna v ŠOKkastu: Sreče ni v botoksu in filerjih (VIDEO)

Tokratna gostja v novem ŠOKkastu je bila Tinkara Fortuna. Pevka, podjetnica in ženska, ki srečo vedno nosi s seboj. S svojim značilnim nasmehom navdušuje oboževalce že vse od leta 2002, ko je bila izbrana v zasedbo Bepop. Leta 2018 je Tinkara Fortuna sprejela eno najpomembnejših odločitev v svojem življenju – po dvajsetih letih je zapustila redno službo in se podala na samostojno pot. Ta prelomna odločitev ni bila lahka, a je bila rezultat dolgotrajnega premisleka in notranjega zorenja. Kot je pojasnila v intervjuju, se je pri štiridesetih letih začela spraševati o svojem poslanstvu in ali je delo, ki ga opravlja, res tisto, kar želi početi do upokojitve. Po več letih notranjih bojev je zbrala pogum, da sledi svojemu srcu. »Ko enkrat nisem več čutila pripadnosti podjetju, se mi je zdelo odločilno, da grem svojo pot. In sem si drznila to narediti,« nam je razkrila.

Tinkara Fortuna je uspešna poslovna ženska, kar dokazujejo tudi številni uspešni projekti, ki jih vodi. FOTO: Marko Feist

Dostojno sprejema svoja leta

Tinkara je govorila o pritisku na ženske glede zunanjega videza in staranja. Poudarila je, da je zagovornica naravnega staranja in da meni, da gubice pripovedujejo zgodbe. Verjame, da je pomembno, da so ženske samozavestne in da najdejo svojo notranjo vrednost, namesto da se zanašajo na kozmetične posege. »Mislim, vsak naj dela, kar hoče, ampak ene res pretiravajo. Saj ne vem, kaj je njihov vzgib, ampak se mi zdi, da se sreča ne najde tako, da jo moramo iskati drugje, ne v botoksu in filerjih.« nam je povedala.

Že pet let ne pije alkohola

Spregovorila je tudi o svoji odločitvi, da že od leta 2020 ne pije alkohola. 90-dnevni izziv se je takrat podaljšal v način življenja. Poudarila je, da je bila odločitev povezana z željo po boljšem zgledovanju svojim otrokom in da se od takrat drži te odločitve brez težav. Zakaj pa se je lotila izziva? »Predvsem zato, ker je moja najstarejša hči takrat ravno bila v tem obdobju, recimo na začetku srednje šole in sem ji hotela biti za zgled,« je povedala. Njena najljubša vloga v življenju je prav materinstvo in izredno je ponosna na svoja tri dekleta. Poudarila je, da mora vsak otrok najti svoj način učenja in da je pomembno, da so otroci pripravljeni na življenje. Njena vzgoja temelji na zgledih in praktičnih veščinah, kot so kuhanje in finančna samostojnost. O izzivih podjetništva, načrtih za naprej in nostalgiji pa si prisluhnite v novem ŠOKkastu,

