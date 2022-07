Tinkara Fortuna: pustila si bo rasti sive lase

Članica priljubljene skupine Bepop Tinkara Fortuna se je odločila, da si las ne bo več barvala. »Že leto in pol se ne barvam več in občutek je predvsem zelo svoboden, počutim se še bolj jaz. Pri skoraj 42 letih imam sicer le kakšne tri sive lase, ampak tudi teh se ne bojim oziroma sem celo radovedna, kako bo, ko se bodo začeli bolj množično pojavljati. Upam, da kot kakšni prameni. Tako da se trenutno še nekaj časa ne nameravam barvati,« je povedala prikupna mamica treh otrok, ki svojih let prav nič ne kaže.

Pred letom dni se je družina odločila tudi za posvojitev pasjega mešančka Jinxa, ki je prinesel veliko veselja in sprememb v ritmu vsakdanjika.

Pred 100 leti so otroke v šoli tudi fizično kaznovali. FOTO: Osebni arhiv

Tinkara, ki se loteva mnogih projektov, predvsem za otroke, je pred kratkim obiskala učilnico, kakršne so bile nekoč. »V zgodovinski učilnici prikazujejo delo in življenje učencev pred 100 leti in sedaj, ko je digitalna doba. Z vsemi vzgojiteljicami in učiteljicami mojih treh hčera sem bila zadovoljna in iz srca sem jim hvaležna, da nama z možem pomagajo lepo vzgajati otroke in jih voditi skozi življenje, predvsem pa, da odkrijejo svoje talente in poslanstvo. Si pa ne predstavljam, če bi morala katera kot v starih časih, klečati na koruzi ali jih s palico dobiti po prstih.«