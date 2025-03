Tinkara Fortuna: Biti mama mojim trem puncam je največje bogastvo

Slovenska pevka Tinkara Fortuna poleg glasbene kariere največjo srečo in izpolnitev najde v materinstvu. Kot mama treh hčerk priznava, da so ji prav one dale najlepši smisel v življenju.

»Biti mama mojim trem puncam je moje primarno poslanstvo in največje bogastvo. Njihova sreča in iskrice v njihovih očeh so moja radost. Ko postaneš mama, se prioritete spremenijo. Hvaležna sem, da mi je bilo dano, da sem trikrat mama,« pove pevka, ki materinstvo doživlja kot neprecenljivo izkušnjo.

Materinstvo kot privilegij

Tinkara je srečna, da lahko največ časa preživi s svojo družino. Ob dveh mlajših hčerkah, starih 12 in 10 let, se zaveda, kako pomembna je prisotnost staršev v obdobju odraščanja: »To, da sem lahko zelo prisotna mama in večino svojega časa preživim z mojo družino, se mi v teh časih zdi izreden privilegij. Sploh zato, ker sta dve mlajši hčerki zdaj v obdobju, ko je povezava z mamo ključna.«

Vsako leto jo razveselijo prisrčne risbice in posvetila njenih hčerk. FOTO: Marko Delbello Ocepek

Pri tem opozarja, da družba pogosto premalo ceni materinsko vlogo, vendar dodaja, da se spoštovanje mater začne doma: »Pomembno je, kako si me same ovrednotimo svojo vlogo in kako naši najbližji vidijo vse, kar jim dajemo in nudimo.«

Materinski dan v znamenju družine

Čeprav za materinski dan ne pričakuje velikih daril, jo vsako leto razveselijo prisrčne risbice in posvetila njenih hčerk. Praznik pa vedno preživijo skupaj in ustvarijo lepe spomine: »Za jutri smo si jaz, moja mami in vse tri hčerke splanirale, da gremo skupaj nabirat čemaž.«

Tinkara Fortuna s svojo pripovedjo izžareva tisto, kar pogosto pozabljamo – da je materinstvo poslanstvo, ki ga ni mogoče izmeriti v nagradah, temveč v ljubezni in povezanosti, ki jo ustvarja vsak dan.

