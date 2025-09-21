Tine Gaber Golob razkrila podrobnosti glede poroke z Robertom Golobom (FOTO in VIDEO)

Poroka premierja Roberta Goloba in zdaj njegove žene Tine Gaber Golob je bila zaprta za javnost. Je pa zdaj nevesta na družbenem omrežju Facebook sama precej natančno razkrila, kako je potekal poročni dan. Objavila je tudi veliko slik s tega dogodka in video, ki še bolje prikaže vso energijo, ki je vladala na poroki.

Na začetku zapisa je razkrila, da nista načrtovala, da se bosta poročila že to poletje. »A včasih življenje samo položi karte na mizo in govorice, ki so vzplamtele, so poskrbele, da naju je vprašanje 'kdaj bo poroka?' čakalo za vsakim vogalom. 'Pa dajva!'. Namesto dolgih priprav sva imela na voljo en sam mesec. Gas,« je zapisala žena slovenskega premierja.

V zapisu je razkrila, zakaj je bila na obredu predvajana znamenita pesem Sreča na vrvici: »Odgovor je preprost – po županovem govoru je na to pesem moj dvoletni nečak Nik prinesel prstane. Bil je izjemno simpatičen trenutek, poln čustev, hkrati pa spomin na mojega kužka Mash-a.«

Na zabavi, ki je sledila poročnemu obredu, so odložili telefone. Kot je zapisala, so jih zato, da bi se vsi za en dan res odklopili. Na zabavi jim je igrala skupina Mamo Kings, za mikrofonom pa je bil Dean on the Mike.

V zapisu je omenila, da je bil vrhunec večera t.i. flashmob - ples, ki so ga Robertovi in njeni prijatelji skrivaj vadili.

Pravi, da ko danes pogledata nazaj, vesta, da je bila odločitev prava: »Najina poroka je bila povsem najina – vesela, zabavna, polna glasbe, plesa, morskega zraka, sonca in ljudi, ki nama veliko pomenijo. Točno taka, kot sva si jo želela.«

Celoten njen zapis si lahko pogledate v zgoraj dodani objavi s Facebooka. Če vam je ne pokaže, stran osvežite.