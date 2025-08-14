Tina Vodopivca je film psihično in fizično 'ubil'

Soustanovitelj festivala, ki se je pred leti umaknil zaradi snemanja filma Nekaj sladkega in vajeti prepustil Andreju Težaku - Teškyju, je strašansko pogrešal »otroka«, ki letos praznuje polnoletnost. Osemnajsta izdaja je odlična priložnost, da Tin Vodopivec na zabaven način pojasni, kaj vse se mu je dogajalo v obdobju, ki ga je psihično in fizično izčrpalo. 42-letnik je gonilna sila veliko projektov.

Nastopil je že tako rekoč povsod in od leta 2006, ko je s prvim nastopom vstopil v pri nas še neraziskani svet stand up komedije, je doma in v tujini zbral več kot 2000 nastopov v sedmih jezikih in v 18 državah. Mediji mu zato z razlogom pripisujejo titulo slovenskega ambasadorja komedije. Soustanovitelj Festivala Panč se vrača na oder na dvorišču ljubljanskega gradu, kjer je nazadnje občinstvo nasmejal leta 2021.

S soustanoviteljem festivala Andrejem Težakom - Teškyjem, ki je v zadnjih letih prevzel vajeti v svoje roke. FOTO: Tomaž Kos

Nazadnje je na odru festivala Panč stal leta 2021. FOTO: Matej Pušnik

»Z velikim zadovoljstvom se pripravljam na nastop in končno imam čas za to. Prej sem bil vpet v organizacijo in sem se moral pogosto zadnji hip opozoriti, da sem tudi sam eden izmed nastopajočih,« pravi Tin, ki ga bomo lahko gledali 21. avgusta na otvoritvenem večeru.

Zaradi stresa je občutil posledice

Na Panču je zadnja leta manjkal, a le zato, ker je imel polne roke dela z romantično komedijo Nekaj sladkega, pri kateri je kot soscenaristka z njim sodelovala Urška Majdič, nekdanja partnerica in mati njegovega sina Krisa Maja, ki je za film napisala tudi glasbo. Tin pravi, da je bil njegov prvi filmski projekt ustvarjen z dušo in srcem. Vanj je investiral vse, kar je lahko, in čeprav ni imel veliko denarja ter se je zadeva precej vlekla, ni izgubil entuziazma.

»Delež od festivala sem vložil v film, ki mi sicer ni prinesel dobička, a sem dobil veliko moralno zadovoljstvo,« je iskren.

Podpisal se je pod scenarij, režijo in produkcijo, v film je vložil pet leta življenja in veliko zdravja. Zaradi stresa in neprespanih noči je občutil posledice, kot so visok krvni tlak in odvečni kilogrami. »Na neki način me je ta film psihično in fizično 'ubil'. Veliko ljudi mi je reklo, da sem neumen, ker sem zapustil Panč. Začutil sem, da je tako prav, saj sem imel dovolj. Ko zgradiš nekatere stvari, jih moraš včasih enostavno pustiti, da se razvijajo naprej,« je prepričan. Kaj vse je še povedal o vrnitvi, 20. obletnici kariere in pisanju zanimive knjige, si lahko preberete v novi izdaji revije Suzy.