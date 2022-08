Tina Trstenjak na potepu s tekmico

Čeprav je morala odlična celjska judoistka Tina Trstenjak v finalu olimpijskega turnirja v kategoriji do 63 kilogramov lani poleti priznati premoč francoski šampionki Clarisse Agbegnenou, ki je pravzaprav ena njenih največjih tekmic, sta dekleti dokazali, da nista le veliki športnici, temveč tudi odlični prijateljici.

»S Clarisse sva zunaj juda dobri prijateljici. Sva tekmici, in ko se boriva v finalu, je to res šov. Druge tekmice si v finalu ne bi mogla želeti,« je nekoč dejala Tina, ki pa je zdaj svojo tekmico gostila v Sloveniji. Obisk Francozinje je bil dogovorjen že pred časom, Tina pa je končno dočakala dan, ko ji je lahko razkazala lepote naše deželice, nad katerimi je bila Clarisse navdušena. A v Slovenijo ni prišla sama. »Za vse dvomljivce in vse novinarje, ki so mi kar naprej zastavljali vprašanja ...

Res je, prijateljici sva in Clarisse je držala obljubo, ki jo je dala na olimpijskih igrah. Toda v Slovenijo ni prišla sama. Tukaj je s partnerjem Thomasom in njuno deklico Atheno,« je ob simpatični fotografiji, ki jo je na instagramu delila s svojimi zvestimi oboževalci, zapisala zadovoljna Tina.