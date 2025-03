Tina Maze z Massijem in Anouk pri Pahorju: objavili so fotografijo (FOTO)

»Včeraj (v soboto, op. a.) je bilo v Teatru Verdi v Gorici magično vzdušje. Nikoli ga ne bom pozabil. Ampak verjetno tako doživlja vsak nagrajenec ali kaj. Toda tako so včeraj občutili tudi ljudje, ki mi veliko pomenijo in so razvajeni z navdušenostjo in dolgimi aplavzi. Po koncu slovesnosti so bili sijajno razpoloženi tudi Tina Maze, Andrea Massi in njuna prisrčna Anouk. Hvala, ker ste prišli,« je zapisal nekdanji predsednik Borut Pahor in objavil njihovo skupno fotografijo.

Nekdanjemu predsedniku republike Borutu Pahorju in italijanskemu predsedniku Sergiu Mattarelli so v soboto v gledališču Verdi v Gorici izročili nagrado mesta Gorica za njun doprinos in podporo kandidaturi Gorice in Nove Gorice za Evropsko prestolnico kulture 2025. Ob tem je Pahor poudaril, da sta se z Mattarello trudila ustvariti boljši svet.

Znano je, da Tina Maze z družino živi v Gorici, na italijanski strani. Na Pahorjeve besede se je odzvala z zapisom pod fotografijo: »Skromno rečeno, bilo je zelo močno! Iskrene čestitke obema!«

Mnogi so tudi opazili, kako srčkana je Tinina hčerka Anouk, ki je letos dopolnila že sedem let.