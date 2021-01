Tina Maze pokojnemu prijatelju: Hvala ti za vse (FOTO)

Pred dnevi smo poročali, da je nekaj dni pred svojim 69. rojstnim dnem umrl dolgoletni vrhunski novinar časnika Delo, ki se je preizkusil tudi v vlogi pisatelja in bil avtor nešteto osebnih zgodb slovenskih športnih junakinj. Med drugim se je podpisal pod biografijo odlične smučarke, ki se mu je zdaj za vse lepe skupne trenutke zahvalila na družbenem omrežju.»Dragi Vito! Nevede sem na dan, ko si nas zapustil, objavila predhodno fotografijo. Hvala ti za vse nasvete, hvala ti za vse trenutke, besede, dopisovanja in branja, ki si mi jih namenil in s tem vplival na mojo športno in osebno pot. Skupaj smo ustvarili eno najlepših zgodb in nihče drug, kot ti, Vito, je nebi mogel sestaviti v knjigo,« je zapisala Tina in svojemu prijatelju sporočila, da mu bo ob priložnosti zaigrala to, kar mu je bilo najbolj všeč.