Tina Maze uživala v kulinaričnih razvajanjih zmagovalke MasterChefa Miši Koplovi

Dogodek sta gostila lastnika Vinske hiše Bjana, Petra in Miran Sirk, ki sta Mišo povabila, da ustvari pet avtorskih hodov, popolno usklajenih z njihovimi vrhunskimi penečimi vini.
Fotografija: Miša in Tina. FOTO: Zaslonski posnetek, Facebook
Miša in Tina.

N. Č.
13.08.2025 ob 16:50
N. Č.
13.08.2025 ob 16:50

V objemu Goriških Brd se je odvijal večer, ki ga bodo udeleženci še dolgo pomnili.  Najuspešnejša slovenska alpska smučarka v svetovnem pokalu Tina Maze se je kot ambasadorka prestižnih vin Bjana udeležila posebnega kulinaričnega dogodka, kjer je v glavni vlogi zasijala zmagovalka MasterChef Slovenija Miša Koplova.

Dogodek sta gostila lastnika Vinske hiše Bjana, Petra in Miran Sirk, ki sta Mišo povabila, da ustvari pet avtorskih hodov, popolno usklajenih z njihovimi vrhunskimi penečimi vini. V Brdih, kjer se prepletata tradicija in sodobna kulinarika, so se zbrali ljubitelji dobrega okusa in pristne briške gostoljubnosti.

FOTO: Zaslonski posnetek, Facebook
FOTO: Zaslonski posnetek, Facebook

Tina Maze je na družbenih omrežjih delila utrinke večera in navdušeno zapisala: »Nepozaben večer s priljubljenimi vini in super kul zmagovalko Mišo Koplovo – in ja, še vedno smo živi.«

Tina Maze je tako še enkrat dokazala, da uživa ne le v športnih podvigih, ampak tudi v življenju, še posebej, ko gre za dobro družbo in izvrstno kulinariko.

