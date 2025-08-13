Tina Maze uživala v kulinaričnih razvajanjih zmagovalke MasterChefa Miši Koplovi

V objemu Goriških Brd se je odvijal večer, ki ga bodo udeleženci še dolgo pomnili. Najuspešnejša slovenska alpska smučarka v svetovnem pokalu Tina Maze se je kot ambasadorka prestižnih vin Bjana udeležila posebnega kulinaričnega dogodka, kjer je v glavni vlogi zasijala zmagovalka MasterChef Slovenija Miša Koplova.

Dogodek sta gostila lastnika Vinske hiše Bjana, Petra in Miran Sirk, ki sta Mišo povabila, da ustvari pet avtorskih hodov, popolno usklajenih z njihovimi vrhunskimi penečimi vini. V Brdih, kjer se prepletata tradicija in sodobna kulinarika, so se zbrali ljubitelji dobrega okusa in pristne briške gostoljubnosti.

FOTO: Zaslonski posnetek, Facebook

Tina Maze je na družbenih omrežjih delila utrinke večera in navdušeno zapisala: »Nepozaben večer s priljubljenimi vini in super kul zmagovalko Mišo Koplovo – in ja, še vedno smo živi.«

Tina Maze je tako še enkrat dokazala, da uživa ne le v športnih podvigih, ampak tudi v življenju, še posebej, ko gre za dobro družbo in izvrstno kulinariko.