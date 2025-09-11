PREŽIVLJALA ČAS Z BLIŽNJIMI

Tina Maze takole v kopalkah uživala na morju (FOTO)

Pokazala je tudi, da se odlično znajde pri jadranju na deski.
Fotografija: Tina Maze FOTO: Uroš Hočevar
Odpri galerijo
Tina Maze FOTO: Uroš Hočevar

A. Ka.
11.09.2025 ob 21:34
11.09.2025 ob 21:41
A. Ka.
11.09.2025 ob 21:34
11.09.2025 ob 21:41

Poslušajte

Čas branja: 1:07 min.

Tino Maze smo bili najbolj vajeni videti na belih strminah, kjer je med svojo profesionalno smučarsko kariero dosegala nepozabne rezultate, ki so z zlatimi črkami zapisani v slovensko športno zgodovino. Letošnje poletje pa je izkoristila za obisk morja, kjer pa ni samo počivala, ampak je tudi jadrala na deski. Na družbenem omrežju Instagram nam je pokazala, da se odlično znajde v tem športu. V svoji novi objavi pa se je pokazala tudi v kopalkah in dokazala, da je tudi po koncu smučarske kariere še naprej v odlični formi. Kdo ve, morda bi se lahko še danes kosala z najboljšimi smučarkami na kakšni tekmi.

Kot je razkrila na omenjenem družbenem omrežju, je letošnje počitnice na morju preživela z družino in prijatelji. Morja pa še nima dovolj. V njenih načrtih za prihodnost je namreč ponovno jadranje. »Nismo še končali z jadranjem,« je zapisala v svoji objavi.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Tina Maze poletje morje

Priporočamo

Humanitarno društvo dobilo sporočilo, ki je številne šokiralo: »Pa ne zamujati v nedeljo, ker se mi mudi!«
Telo mlade Simone so prijatelji našli na dnu bazena v vili
Tina Maze takole v kopalkah uživala na morju (FOTO)
Oriana Girotto prodala avto v petih minutah, to je razlog

Predstavitvene informacije

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo

Izkoristite vsak žarek: Kako iz sončne energije »iztisniti« še več?

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno)

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

Priporočamo

Humanitarno društvo dobilo sporočilo, ki je številne šokiralo: »Pa ne zamujati v nedeljo, ker se mi mudi!«
Telo mlade Simone so prijatelji našli na dnu bazena v vili
Tina Maze takole v kopalkah uživala na morju (FOTO)
Oriana Girotto prodala avto v petih minutah, to je razlog

Izbrano za vas

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno)

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo

Izkoristite vsak žarek: Kako iz sončne energije »iztisniti« še več?

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno)

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.