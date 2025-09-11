Tina Maze takole v kopalkah uživala na morju (FOTO)

Tino Maze smo bili najbolj vajeni videti na belih strminah, kjer je med svojo profesionalno smučarsko kariero dosegala nepozabne rezultate, ki so z zlatimi črkami zapisani v slovensko športno zgodovino. Letošnje poletje pa je izkoristila za obisk morja, kjer pa ni samo počivala, ampak je tudi jadrala na deski. Na družbenem omrežju Instagram nam je pokazala, da se odlično znajde v tem športu. V svoji novi objavi pa se je pokazala tudi v kopalkah in dokazala, da je tudi po koncu smučarske kariere še naprej v odlični formi. Kdo ve, morda bi se lahko še danes kosala z najboljšimi smučarkami na kakšni tekmi.

Kot je razkrila na omenjenem družbenem omrežju, je letošnje počitnice na morju preživela z družino in prijatelji. Morja pa še nima dovolj. V njenih načrtih za prihodnost je namreč ponovno jadranje. »Nismo še končali z jadranjem,« je zapisala v svoji objavi.