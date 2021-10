Tina Maze: Stežka sem zadrževala solze ...

Najboljša slovenska alpska smučarka v zgodovini Tina Maze je v času tekmovalne kariere ponosno zastopala barve Slovenije, proslavljala uspehe ob slovenski zastavi in ob čustvenih zmagah komaj zadrževala solze, ko so ji igrali slovensko himno.

Zdaj ko je v športnem pokoju, je te občutke ponosa podoživljala ob prav posebni priložnosti. Na povabilo vlade si je ogledala premiero igrano-dokumentarnega filma 30 vrhov za 30 let samostojne Slovenije. Kot je zapisala v objavi na družabnih omrežjih, je ob ogledu ponovno ugotovila, kako lepo domovino imamo.

»Nasmejala sem se glavnemu igralcu filma, ki odkrito razmišlja o politiki in domovini. Na svoji poti po vrhovih spoznava slovensko osamosvojitveno zgodovino in občuduje naravo. Veseli me, da sem poleg drugih, kot so Marija in Andrej Štremfelj, Viki Grošelj, Avseniki, France Urbanija, idr., v njem nastopila tudi sama. Upam, da si ga boste lahko ogledali tudi sami. Uživali boste,« je povabila k ogledu.

Dodala pa je še, da jo je ponovno »zadel« predfilm večera Zdravljica, režiserja Mitje Okorna. »Stežka sem zadrževala solze čiste iskrenosti ob poslušanju slovenske himne.«