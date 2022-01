Tina Maze o tem, da so ji med kariero odkrili tumor – in šokantni odgovor Fisa

Pred zimskimi olimpijskimi igrami v Pekingu je svoje olimpijske spomine za več medijev obudila naša najuspešnejša smučarka Tina Maze. V pogovoru za Sportklub se je ob tem dotaknila teme, ki je povezana tudi z njenim koncem kariere. Imela je namreč zdravstvene težave, odkrili so ji benigni tumor na maternici.

Tina si je sicer leta 2015 po finalu v Meribelu, kjer je po srditem boju izgubila bitko za veliki kristalni globus, vzela leto dni premora in si želela, da bi ji v tem času zaradi težav pripadal status poškodovanke. »Resnično sem si vzela enoletni čas za razmislek. Takrat sem bila povsem iztrošena. Telo ni zmoglo več. Še celo ženske cikle sem imela na dva tedna. Na zdravniškem pregledu so mi odkrili miom, benigni tumor na maternici. Ker sem želela zanositi, sem se pozanimala, ali je potrebna operacija ali moram počivati … Jasno mi je postalo, da ne smem obremenjevati telesa,« je dejala.

Tina je razkrila tudi, da se je ob nastopu na Zlati lisici, kjer je sicer uradno zaključila kariero, še poigravala z mislijo o podaljšanju kariere. »Še naprej bi smučala in morda ob tem, takšna je bila želja, zanosila. Toda pri Fisu so bili neomajni. Tudi na športnem razsodišču v Lozani sem ostala praznih rok. Še danes trdim, da je to krivično in nepošteno do ženske, ki želi zanositi. Predvsem v času, ko imajo mnoge ženske težave z zanositvijo.«