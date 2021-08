Tina Maze povsem raznežena, to je razlog

Našo najboljšo alpsko smučarko vseh časovpoznamo kot neustrašno in zagrizeno športnico, ki se je poganjala po najzahtevnejših smučarskih terenih in osvajala številne lovorike. A verjetno ji nobena ne pomeni toliko kot materinstvo.Ob štiriletni, ki jo ima Tina s partnerjem, se čisto razneži. Te dni skupaj uživata na morju, Tina pa je ob fotografiji, na kateri se stiska k njej, zapisala: »Oh, moja mala deklica ... kako hitro odraščaš.« Dodala je ključnike, ni ne dopuščajo nobenega dvoma, kaj osrečuje nekdanjo olimpijsko in svetovno prvakinjo: ljubezen, družina, sreča, morje.