Tina Maze postala žrtev prevare

Upam, da ne boste nasedli podlim ljudem, ki na moj račun prodajajo neokusne ideje!

V zadnjem času beležimo porast spletnih prevar na račun znanih Slovencev in Slovenk. Med zadnjimi, ki so se jih nepridipravi lotili, je bil denimo radijski voditelj, ki so mu prevaranti izbrisali instagram profil, na katerem mu je sledilo več deset tisoč ljudi.S pomočjo sodelavcev je Robert znova zbral lepo število sledilcev, zdaj pa se je na tapeti spletnih prevarantov znašla tudi naša najboljša smučarka. Neznani uporabnik je zlorabil njeno ime in profilno fotografijo ter v njenem imenu pošiljal sporočila uporabnikom instagrama pod pretvezo, da so osvojili denarno nagrado, če se bodo registrirali na posebni povezavi.Tina je prevaro na srečo hitro opazila in opozorila svoje zveste sledilce in prijatelje ter na twitterju zapisala: »Massi je rekel enkrat: Mama idiotov je vedno noseča. Upam, da ne boste nasedli podlim ljudem, ki na moj račun prodajajo neokusne ideje!« Slovenska šampionka je spletne uporabnike tako opozorila, naj nikar ne nasedajo prevarantom, ki želijo ljudi speljati na limanice pod pretvezo, da bodo z enim samim klikom v žep pospravili nekaj denarja.