Tina Maze ponosna, ste videli, s kom je trenirala?

Na olimpijskih igrah v Tokiu je za veliko evforijo pri naših zahodnih sosedih poskrbel šprinter. Kot prvi Italijan se je namreč prebil v finale kraljevske discipline, šprinta na 100 metrov in tam senzacionalno osvojil zlato kolajno. Nekaj dni pozneje je bil še del fenomenalne italijanske štafete 4 x 100 m in tako še drugič postal olimpijski prvak.Sanjski Jacobsov tek je močno odmeval tudi v Sloveniji, še zlasti pa sta bila nad njim navdušena naša najboljša smučarka v zgodoviniter njen partner in trener, ki živita tik ob slovenski meji. Razlog je naslednji: z Jacobsom so se nekdaj srečevali na poletnih treningih v Gorici. Na tamkajšnjem štadionu so se tako kovale kar štiri zlate olimpijske kolajne.Kot je Massi povedal za Primorske novice, je bil njihov skupni imenovalec pokojni trener. Ta je bil Massijev učitelj, prav tako pa trener, zdajšnjega trenerja Marcella Jacobsa. Ob tem je povedal tudi zanimivost, da je bila Camossijeva mama Slovenka, doma iz Sovodenj. »Programi dela so bili drugačni, a naša srečanja so bila poučna za vse,« je še povedal Massi, ponosna, da je trenirala na isti stezi kot novopečeni olimpijski prvak v šprintu, pa je tudi Mazejeva, zlata v smuku in veleslalomu v Sočiju 2014.