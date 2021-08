Tina Maze pokazala veliko čustev: poglejte, kaj je zapisala (FOTO)

Če kdo ve, kaj pomeni pritisk olimpijskih iger, je to smučarska šampionka. Dobitnica dveh zlatih in dveh srebrnih odličij z zimskih olimpijskih iger ves čas Tokia 2020 spodbuja naše športnike. Ob nastopu Janje Garnbret in lovu na olimpijsko zlato pa je na twitterju pokazala, kako navija. Zapisala je (nelektorirano): »Tk pa js zlato dcvo spremlam.« Ja, zlato!Objavi je dodala fotografijo Garnbretove s TV-zaslona in svoj nakremženi obraz, ko spremlja športno plezalko.Tina in Janja sta seveda Korošici in na Koroškem se ve, kaj pomeni 'dečva'.