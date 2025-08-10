Tina Maze pokazala, kje je preživljala poletje, imela je posebno družbo (FOTO)

Tina Maze je vajena hribov in gora, saj se je z njimi srečevala med celo profesionalno smučarsko kariero. Tja pa tudi zdaj zaide. Na svojem profilu na družbenem omrežju Instagram je ta konec tedna pokazala, da je bila v avstrijskih gorah.

Sodeč po njeni objavi na omenjenem omrežju, je bil obisk avstrijskih gora kratek, a zelo prijeten. »Mesto, kjer lahko uživaš vse štiri letne čase,« je zapisala. S tem njenim komentarjem se verjetno marsikdo strinja, saj je obisk gora res lahko krasno doživetje, ki človeku da dodatnega zagona.

Kot je videti na eni izmed slik, so ji med hojo družbo delale tudi koze, ki so se smukale v njeni bližini. Te z lahkoto premagujejo klance v gorah. Verjamemo pa, da jih tudi Mazejeva, saj je tudi po koncu profesionalne smučarske kariere videti fit.

Mazejeva se je sicer že pred dnevi oglasila na Instagramu s sliko, ki kaže na to, da je bila že takrat v gorah.