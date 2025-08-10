UŽIVA POLETJE

Tina Maze pokazala, kje je preživljala poletje, imela je posebno družbo (FOTO)

Sodeč po njeni objavi na družbenem omrežju, je bil obisk kratek, a zelo prijeten.
Fotografija: Tina Maze FOTO: Uroš Hočevar
Tina Maze FOTO: Uroš Hočevar

A. Ka.
10.08.2025 ob 16:24
10.08.2025 ob 16:36
A. Ka.
10.08.2025 ob 16:24
10.08.2025 ob 16:36

Tina Maze je vajena hribov in gora, saj se je z njimi srečevala med celo profesionalno smučarsko kariero. Tja pa tudi zdaj zaide. Na svojem profilu na družbenem omrežju Instagram je ta konec tedna pokazala, da je bila v avstrijskih gorah.

image_alt
Sodeč po njeni objavi na omenjenem omrežju, je bil obisk avstrijskih gora kratek, a zelo prijeten. »Mesto, kjer lahko uživaš vse štiri letne čase,« je zapisala. S tem njenim komentarjem se verjetno marsikdo strinja, saj je obisk gora res lahko krasno doživetje, ki človeku da dodatnega zagona.

Kot je videti na eni izmed slik, so ji med hojo družbo delale tudi koze, ki so se smukale v njeni bližini. Te z lahkoto premagujejo klance v gorah. Verjamemo pa, da jih tudi Mazejeva, saj je tudi po koncu profesionalne smučarske kariere videti fit.

Mazejeva se je sicer že pred dnevi oglasila na Instagramu s sliko, ki kaže na to, da je bila že takrat v gorah.

image_alt
