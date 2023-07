Tina Maze: Odhod od doma me je zelo spremenil

Naša najboljša smučarka Tina Maze, ki se je iz rodne Koroške pred leti preselila v italijansko Gorico, in si tam ustvarila dom, svoje srce najbolj začuti, ko je v Sloveniji, kar lahko razberemo iz njene zadnje objave na instagramu. »Odhod od doma zaradi službe ali ljubezni me je zelo spremeni. Različne kulture, jeziki in narodnosti so mi prinesli toliko novih pogledov in načinov življenja in zelo sem hvaležna za to! A ko stopim na ta tla, se počutim tako stabilno kot nikjer drugje, počutim se tako kot nikjer drugje!,« je zapisala in objavila nekaj fotografij z izleta po slovenskih vršacih.

Za ogled fotografij počakajte nekaj trenutkov: