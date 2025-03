Tina Maze navdušila sledilce, bila je v družbi z neprecenljivo osebo (FOTO)

Čeprav je Tina Maze že nekaj let v športnem pokoju, njena ljubezen do belih strmin verjetno še zdaleč ni usahnila. Še vedno jo lahko kdaj vidimo na smučeh. Očitno pa je smučanje všeč tudi njeni hčerki Anouk. Danes je namreč Tina na Instagramu objavila sliko, na kateri ležita v snegu v smučarski opremi, s čimer je slovenska šampionka pokazala, da tudi njena hčerka že smuča. Tina sicer svoje Anouk ne pokaže pogosto, tokrat pa jo je in s sliko navdušila sledilce na Instagramu.

K sliki, ki jo je delila, je zapisala: »Tisti trenutki, za katere si želiš, da bi trajali večno! Vsaj na sliki bodo.«

Odlični geni

Tinina hči je sicer februarja praznovala sedmi rojstni dan. Kdo ve, morda pa bo nekoč tudi ona postala profesionalna smučarka. Gene za ta šport ima vrhunske. Tina je v preteklosti pokazala, da je fantastična smučarka, oče Andrea Massi pa fantastičen trener.