Tina Maze navdušila s pustno fotografijo (FOTO)

Pustna sobota in pustni torek sta za nami in po videnem sodeč lahko sklepamo, da je letos na ulicah rajalo toliko maškar kot že dolgo ne. Med njimi so se znašli tudi mnogi znani obrazi, ki so spletne prijatelje navdušili s skupinskimi ali družinskimi maskami, s katerimi so dokazali, da njihova domišljija resnično ne pozna meja.

Med njimi je tudi najboljša slovenska smučarka vseh časov Tina Maze, ki sicer svojo zasebnost spretno skriva pred očmi javnosti in o družini govori le redko, še redkeje pa objavlja družinske fotografije, zato je z utrinkom, ki ga je delila na instagramu, toliko bolj navdušila spletne prijatelje.

Tina je namreč objavila fotografijo, na kateri s srčnim izbrancem Andreo Massijem in njuno edinko Anouk pozira našemljena v Indijanko. Indijanska družinica, ki je karneval spremljala v Benetkah, je navdušila Tinine sledilce in sledilke, ki menijo, da naša smučarka še nikoli ni bila videti zadovoljnejša. Verjetno je za njen ogromni nasmeh krivo tudi to, da je Anouk pred nekaj dnevi praznovala šesti rojstni dan, ponosna mamica pa v teh dneh, ko potekajo vpisi v prvi razred, že razmišlja o tem, da bo njena edinka jeseni prestopila šolski prag.