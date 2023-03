Tina Maze je ganila vse, tako čustvena še ni bila

Naša nekdanja vrhunska smučarka Tina Maze je velika ljubiteljica narave. Zato na družabnih omrežjih pogosto objavlja ujete trenutke iz narave. Zdaj pa je v zvezi s tem objavila kratek, a zelo iskren zapis, ki se je mnogih dotaknil.

»Biti v naravi in z naravo je nekaj, kar obožujem. Vonj po gozdovih, snegu, dolge noči, polne zvezd, in pogled na sijočo luno. To me poveže z vesoljem in zdi se, da je življenje neskončno,«.