Tina Gorenjak: Šokantno mi je, s kakšnimi stvarmi sem se obremenjevala

»Ženske začnemo živeti šele v srednjih letih, ko so moški, ki se prej ves čas napihujejo, že malo utrujeni,« mi je pred kratkim zaupala vaša igralska kolegica Polona Vetrih. Se strinjate?

No, nekaj resnice je v tej duhoviti izjavi. Ko se pogovarjam s prijateljicami in znankami, ki so mojih let ali starejše, so polne energije, načrtov in želja, kaj vse si želijo doživeti, ustvariti, poskusiti. In tiste oddane mnogokrat potarnajo, da se »njemu« skoraj nič več ne ljubi. Pri samskih pa je težava, da ne najdejo partnerja, ki bi bil njihove starosti in bi se mu »še ljubilo« ...

