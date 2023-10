Tina Gorenjak snela lasuljo in razkrila: Ponovno sem zbolela za rakom (FOTO)

Življenje je polno presenečenj, vzponov in padcev. Pomembno je le, da se po vsakem padcu poberemo in gremo za izkušnjo modrejši naprej.

O svoji sreči je nedavno spregovorila tudi igralka, nekdaj tudi pevka, Tina Gorenjak. Pravi, da so se ji v zadnjem času zgodile čudovite reči: »Partnerska ljubezen, izid prve knjige Najti ljubezen, ki ste jo sprejeli z navdušenjem in še kaj.« Zdaj, ko je – tako sama pravi –– iz »tahudega« ven, pa je razkrila svojo bolečino, ki jo doživlja zadnjih nekaj mesecev.

»Februarja sem ponovno zbolela za rakom. Dobra novica – ni bila ponovitev prve bolezni, kar pomeni, da je bilo zdravljenje takrat več kot uspešno. Slaba novica – ta oblika raka zdaj, je bila agresivna, hitrorastoča, nagnjena k metastaziranju in zelo redka. Tokrat ni bilo druge pomoči in dobesedno čez noč se je moj svet obrnil na glavo,« pripoveduje znan obraz z gledaliških odrov.

Sledile so kemoterapije, operacije, obsevanja: »Ne bi rada razpredala o bolezni ali trpljenju, saj je ljudi, ki doživljajo podobno zgodbo (žal) ogromno. Povem le zato, ker sem tu, živa in zdrava, čeprav je bilo kar kritično. Povem zato, da dam komu spodbudo, pogum in upanje, da bolezen rak ni nujno "smrtna obsodba". No, tudi zato, da lahko grem vsaj v trgovino brez lasulje, ne da bi se mimoidoči spraševali, kaj je narobe z mano (smeh).« To bo sicer za nastope v javnosti še vedno nosila, pa ne ker bi jo bilo sram, temveč ker se bolj prijetno počuti z daljšimi lasmi.

»O bolezni ne mislim dolgo razpravljati, napisala bom samo še nekaj objav, da se lahko zahvalim vsem čudovitim ljudem, ki so mi omogočili, da sem optimalno splavala iz te neljube situacije in da povem nekaj izjemnih (dobrih) stvari, ki so me pospremile na moji poti do ozdravitve. Ekola, takle mamo. Želim vam (in sebi) veliko zdravja!«

