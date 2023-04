Ste slišali? Tako je pravo ime Tine Gorenjak (FOTO)

Igralka Tina Gorenjak je izdala prvenec z naslovom Najti ljubezen. Na profilu na instagramu je med drugim zapisala:

»Najti ljubezen je zgodba po mojih resničnih dogodkih v iskanju ljubezni (partnerske in do same sebe), ki se prepletajo skozi barvite like v knjigi. Kot vidite, sem podpisana Tina Gabriela Gorenjak. Zakaj? Ker je to moje celo in pravo krstno ime in ta knjiga je več kot pravi razlog, da pride na plan tudi Gabriela.«

Pod objavo so se usule čestitke, povzemamo le nekatere.

Tomaž Mihelič: »Vrhunsko, tako kot znaš samo ti. Tina je sinonim za brezpogojno ljubezen in prepričan sem, da si ustvarila uspešnico!! Hvala za čudovito darilo.«

Jana Koteska: »Bravo, Tina! Čestitke!«

Klavdij Tutta: »Bravo Tina ...«

