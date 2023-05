Tina Gaber varuška: pokazala je, kako se znajde v tej vlogi (FOTO)

Partnerica premierja Roberta Goloba je znana po svoji veliki ljubezni do živali. Tokrat je na svojem profilu na instagramu objavila video druženja s sestrino muco. Kot je zapisala, je sestra Urška uživala na morju, ona pa je bila medtem varuška njeni hišni ljubljenki. Kot kaže posnetek, nobeni ni bilo hudega, le s spoštovanjem avtoritete ima mačkica še nekoliko težav – kar pa je pri tej vrsti povsem normalno. Vsak, ki je imel kdaj opravka z njimi, verjetno ve, da mačke ne poslušajo nikogar in delajo le tisto, kar hočejo same.

Tole je prikupno bitjece, ki ga pazi Tina Gaber. FOTO: Zaslonski Posnetek

Gabrova torej pridno pili vlogo varuške, kar ji bo prišlo prav v bližnji prihodnosti, ko bo postala teta. Sestra Urška je namreč v veselem pričakovanju. Kot smo poročali tukaj, Urška Gaber, nekdanja poslovna sekretarka na Gen-I, ki je zdaj zaposlena v kabinetu predsednika vlade, naraščaj pričakuje v kratkem. S slovenskim nogometašem Matejem Podlogarjem (32) bosta že kmalu zibala. Verjamemo, da jima bo v veliko pomoč tudi teta Tina, ki je ob prvi fotografiji nosečnice na družbenih omrežjih že zapisala, da je najsrečnejša teta na svetu.