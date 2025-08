Tina Gaber se je odzvala na žaljivke, ne boste verjeli, kako (VIDEO)

Naša spletna vplivnica, voditeljica, velika ljubiteljica živali, pa tudi partnerka premierja Roberta Goloba, Tina Gaber, je svoje spletne sledilce presenetila s kratkim posnetkom. »Pravijo, da sem konjičkom podobna, ampak mislim, da sem tudi oslom,« je dejala v smehu in božala mulo. »Pravijo, da sem podobna konjičkom, kot da bi me s tem lahko užalili. Jaz pa le prikimam – in dodam, da sem malo tudi osliček. Ker vztrajam tudi takrat, ko je najtežje, in ostajam ljubeča celo do tistih, ki mahajo z bičem,« je še pripisano poleg posnetka.

Na njen zapis in posnetek so se odzvali številni z lepimi besedami. »Tina, vsi, ki te poznamo, vemo kako krasna oseba si in te imamo radi. Fridica pravi, da ta mesec pa res gremo gledat živalice,« sta med drugim ji sporočila starša Edvard in Frida iz Maribora, zmagovalca 10. šova Slovenija ima talent.