Golobova Tina Gaber nam je razkrila: Moški mora biti moj mucek in gladiator hkrati

Tina Gaber je bila od nekdaj zanimiva za slovensko javnost. Že kot misica je polnila strani v revijah, na spletnih straneh se je o njej in njenem zasebnem življenju pisalo na dolgo in široko. Če je bila pred leti še precej odprta do tega, kaj iz svoje zasebnosti bo delila z javnostjo, se je zdaj, ko je partnerka Roberta Goloba nekoliko potegnila nazaj in je bolj previdna.

Smo pa med brskanjem po arhivu našli nekaj, kar gotovo drži še danes. Tina je pred leti za naši revijo Suzy razkrila, kakšni moški jo privlačijo in zanimajo.

Vas zanima, kaj je dejala? Na vprašanje naše novinarke, kaj jo pritegne pri nasprotnem spolu, je odgovorila takole: »Oh, ta moška vsemogočnost in božanskost. Da obvlada skoraj vse, česar se loti, in je moj mucek in gladiator hkrati. Me vsak dan spravi v smeh, mi ljubko nagaja, me res ogromno nauči, premaga v športu, me spomni, zakaj sem zanj najboljša, in mi pusti, da sem, kakršna sem.«

Gabrova je v tistem intervjuju razkrila še, da je imela več kot štiri leta težave s starejšim moškim, ki je velikokrat stal in nagajal pred njenim oknom. Dejala je, da takrat niso mogli nič, ker je stal na javni površini. No, če bi se ji kaj takšnega dogajalo zdaj, smo prepričani, da bi njen dragi hitro poskrbel tudi za to.