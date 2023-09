Tina Gaber razkrila, kakšen je v resnici Robert Golob

Odkar je Tina Gaber partnerka predsednika vlade, je le redkim uspelo, da so jo zvabili pred diktafon ali mikrofon. Našim kolegom iz uredništva Nedela je to uspelo. V intervjuju je Gabrova odgovorila na nekatera zasebna vprašanja in povedala, da ima Golob nanjo velik vpliv.

»Je človek izjemnega uma, ob katerem rasteš. Nadvse inspirativen. In za to sem mu zares hvaležna. Zatorej so vsa ta natolcevanja manipulatorjev precej neposrečena. Moški, ki bi ga lahko vrtela okoli prsta in bi brezglavo sledil moji volji, me ne bi zanimal niti minuto.«

Na vprašanje, kaj je bilo prej, ali je bil najprej predsednik vlade in potem njen partner, ali obratno je odgovorila diplomatsko, da je bil najprej strogi šef njene sestre. Njena sestra Urša naj bi Golobu, ko se je začel dobivati s Tino, dejala, da naj ne pozabi, da ga je opozorila, da je »Tina težek karakter«.

Tina se je v intervjuju spominjala svojih začetkov na lepotnih tekmovanjih, študentskega obdobja, tudi diplomskega dela, v katerem je pisala o prepovedanih drogah in o nutrijah. Na vprašanje, ali si želi otrok, je odgovorila, da obožuje otroke in da ne ve, kaj bo življenje prineslo.

Dolgonoga lepotica je priznala tudi, da jo grdi komentarji prizadenejo. »Laži, manipulacije, zavajanja, to me vedno prizadene. Ni mi vseeno, kaj si ljudje mislijo. In včasih si v svoji vlogi nemočen – ne moreš, ne smeš se odzivati na pritlehne zapise, saj s tem izzoveš še večji napad. A biti tiho, ko bi najraje sredi Prešernovega trga na ves glas kričal »prosim, ne verjemite jim«, ni najlažje. Me je pa to izoblikovalo v osebo, ki prenese marsikaj. Res marsikaj.«