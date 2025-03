Tina Gaber povedala resnico o odnosu s svojo mamo! Rodila pri komaj 19 letih

Tina Gaber je ob materinskem dnevu razkrila, kako močno vez ima s svojo mamo Matejo Gaber. Kljub temu da jo je rodila pri komaj devetnajstih letih, ji je vedno nudila toplino, skrb in ljubezen, zaradi česar ji je neizmerno hvaležna.

»Moja mama je plemenita in nesebična duša. Vedno mi je stala ob strani, me spodbujala in me naučila biti močna, neodvisna, sočutna in iskrena,« je za revijo Lady povedala Gaber in dodala, da je mama vedno postavljala srečo svojih hčera na prvo mesto.

Njena 58-letna mama ji je bila skozi življenje največja opora, zaupnica in vzornica. »Nikoli ni svoje sreče postavljala pred mojo niti mi nikdar ni vzbujala občutka krivde. Njena največja sreča je še danes sreča mene in sestre Urše, in to je nekaj, za kar ji bom večno hvaležna."

Ob tem je poudarila, da se ji bo vedno trudila vračati ljubezen, spoštovanje in skrb, ki si jih zasluži.