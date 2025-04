Tina Gaber ovita v črnino: »V srcu mu nosim en velik hvala. On pa že ve, zakaj« (FOTO)

Minulo soboto so na zadnjo pot pospremili papeža Frančiška, ki se je za vedno poslovil na velikonočni ponedeljek. Pogreba so se udeležili tudi številni domači in tuji državniki, med njimi premier Robert Golob s partnerico Tino Gaber.

Gabrova, ki je na pogrebu nosila elegantno črno obleko, je dva dni pozneje na družbenih omrežjih objavila nekaj fotografij iz Vatikana. Na eni izmed njih nosi tudi črno tančico.

Pokojnemu Frančišku je Gabrova namenila ganljiv zapis, ki ga objavljamo v celoti:

»Njegovo papeževanje ni bilo zgolj opravljanje službe, temveč resnično življenje, predano sočloveku. Bil je opora tistim, ki jih svet ni slišal, upanje za odrinjene in moralni kompas v svetu, ki prepogosto tava v iskanju smeri.

S svojo odprtostjo je gradil mostove med cerkvami in verami sveta. Neutrudno je vabil k miru, sočutju, dialogu, spoštovanju in k iskreni bližini s tistimi, ki jih družba prevečkrat spregleda. V njegovih besedah in dejanjih je bilo čutiti modrost, pogum in tiho moč ponižnosti.

Papež Frančišek nam je pokazal, da prava plemenitost ne izvira iz moči, temveč iz sposobnosti ljubiti brez meja.

PS: V srcu mu nosim en velik hvala. On pa že ve, zakaj.«