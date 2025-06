Tina Gaber osupnila v beli eleganci, Janša pa: »Sramota. In vsi obiskovalci z vabili morali čez dvojni rentgen«

Na osrednji državni proslavi ob dnevu državnosti, ki je letos potekala na Kongresnem trgu v Ljubljani, je med obiskovalci in spletnimi komentatorji veliko pozornosti požela prva dama slovenskega političnega parketa – Tina Gaber. S svojo elegantno pojavo je znova dokazala, da ima izostren modni čut in da zna tudi uradnemu dogodku vdahniti zvezdniški lesk.

Bela eleganca, ki jemlje dih

Na Instagramu je predsednik vlade Robert Golob objavil videoposnetek, na katerem se skupaj s partnerico sprehajata po rdeči preprogi.

Tina Gaber je izbrala klasično, dovršeno kombinacijo: belo obleko z razgaljenimi rameni in črnim zaključkom v zgornjem delu, ki ji je nežno plapolala pod koleni. Videz je zaokrožila z nežno spetimi lasmi, diskretnimi a elegantnimi uhani ter črno torbico in visokimi črnimi petami.

Premier ji je stal ob strani v klasični črni obleki s črno kravato in belo srajco, popolna protiutež partneričini svetlejši podobi. Ob videu je pripisal: »Osrednja državna počastitev dneva državnosti. Pred 34 leti smo stopili na svojo pot. S ponosom in odgovornostjo jo nadaljujemo.«

Praznik države – brez državljanov

Čeprav sta Golob in Gabrova požela veliko občudovanja, pa ni šlo brez kritik. Medtem ko je uradni del potekal brezhibno in z vidno izbrano družbo v prvih vrstah, so nekateri ob tem doživeli razočaranje.

Med njimi tudi bralec R. D., ki nam je poslal svoje mnenje: »Spoštovani, kako žalostno, da aktualna vlada RS svojim državljanom ne privošči niti proslave ob dnevu državnosti. Letos je bila proslava prvič formalno le za povabljence. Z eno besedo – sramotno. In po svoje žalostno, da ravno na dan praznovanja aktualna oblast tako ‘nonšalantno’ pokaže, kaj si misli o svojih državljanih – tistih, ki visijo na ograji.«

Svoje je dodal šef SDS Janez Janša: »Sramota. In vsi obiskovalci z vabili morali čez dvojni rentgen. Leta 1991 ni bilo obenih ograj, čeprav smo bili praktično že v vojni, vojašnice polne jugosoldateske, v zraku pa Migi. Kljub temu je bil takrat trg pol navdušenih Slovencev - in nobenega incidenta.«

Kaj menite vi? Ali bi morala biti proslava odprta za vse ali bi bilo to nepotrebno trošenje denarja?