Tina Gaber obupana, to je prosila svoje sledilce

Biti znan in prepoznaven ni lahko. S težo in posledicami slave na družabnih omrežjih se je moralo soočiti že več znanih Slovencev in Slovenk, ki so jim ukradli profile ali pa fotografije. Zadnja od znanih Slovenk je bila žrtev nepridipravov tudi partnerica premierja Roberta Goloba.

Tina Gaber je na svojem Instagram profilu sledilce prosila, naj prijavijo profil, ki je ukradel njene fotografije.