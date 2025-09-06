Tina Gaber in Robert Golob: ljubezen oznanila vsem na očeh, potrdila jo bosta v tajnosti (FOTO)

Od trenutka, ko je pred slabim mesecem dni v javnosti odjeknila novica, da naj bi predsednik vlade Robert Golob pred matičarja popeljal svojo partnerko Tino Gaber, Slovenci, predvsem pa Slovenke, že komaj čakajo, da bo par objavil še kakšno podrobnost ali celo fotografijo. Prstana, obleke, dekoracij, šopka …

Premier in aktivistka ter vplivnica podrobnosti o njunem dnevu sicer skrbno varujeta, tako je za zdaj znano le, da bo nevesta imela dve obleki, kupila naj bi ju v Zagrebu, v zakon pa jo bosta pospremili dve družici. Poročil ju bo ljubljanski župan Zoran Janković, in sicer v prestižni Vili Tartini v Strunjanu.

Ker je nevesta velika ljubiteljica živali in borka za njihove pravice, se bodo mize zagotovo šibile pod pladnji slastnih veganskih dobrot, ali bo poskrbljeno tudi za vsejedce, pa ni znano.

Da bo poroka popolna, bo poskrbelo tudi vreme, na Obali bo sončno in toplo, temperatura se bo popoldan, ko naj bi se poročna slovesnost tudi začela, dvignila do 27 stopinj Celzija, burja, ki je kraje na Primorskem bičala včeraj, pa se že umirja.

Prvič skupaj predlani

Robert Golob je Tino Gaber javnosti prvič predstavil kot partnerko leta 2023, ko ga je na predvečer kulturnega praznika spremljala na državni proslavi v Cankarjevem domu. Da sta par, se je sicer takrat šušljalo že dalj časa, zato golobčkoma ni preostalo drugega, kot da prej ali slej govorice tudi potrdita ali ovržeta. Spoznala sta se sicer preko Tinine sestre Urške Gaber, ki je pred tem že več leta delala ob Golobu ter ga tudi dobro poznala.

Tina Gaber je za svoj prvi uradni dogodek kot premierjeva spremljevalka izbrala belo obleko z markantnim črnim pasom, ki je še poudaril njeno zavidanja vredno postavo. Tudi na poznejših javnih dogodkih je Tina rada izbirala bela oblačila, ob manj formalnih priložnostih je bila njena pogosta izbira nežno rožnata, zato se mnogi sprašujejo, ali bo omenjena barvna kombinacija prevladovala tudi na poroki.

Ko sta se enkrat predstavila javnosti, sta se lahko zaljubljenca bolj sprostila in se nehala skrivati, kar je bilo zagotovo olajšanje. Pogosteje smo ju tako začeli videvati na skupnih počitnicah, rada sta denimo obiskovala hrvaško obalo, Italijo, tudi v francoski prestolnici so ju pogosto opazili. Morda pa bosta Pariz izbrala tudi za poročno potovanje, ne nazadnje velja za najbolj romantično mesto na svetu.

Ali bosta bodoča zakonca zvezo okronala še z naraščajem, ni znano. Robert Golob ima iz prejšnje zveze dva otroka, ki ju obožuje, otroke pa ima zelo rada tudi Tina Gaber, ki je že nekaj let predana teta. »Obožujem otroke, kaj bo življenje prineslo, pa ne vem,« pa je na vprašanje, ali si želi tudi svojih otrok, pred časom odgovorila današnja nevesta.

Oktobra 2023 na uradnem dogodku v Španiji FOTO: Jon Nazca/Reuters

Srečna, ko sta skupaj. FOTO: Zaslonski Posnetek

Sprejem za veleposlanike akreditirane v Republiki Sloveniji, januarja 2024 FOTO: Jože Suhadolnik