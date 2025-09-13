POROKA, KI JE ODMEVALA

Tina Gaber Golob pokazala svojo poročno obleko (VIDEO)

Na Instagramu je objavila kratek video, na katerem je videti, da je bila ta zares glamurozna in zelo dolga.
Fotografija: Robert Golob in Tina Gaber na poroki. FOTO: Jadralka Darka iz Vrhnike
Robert Golob in Tina Gaber na poroki. FOTO: Jadralka Darka iz Vrhnike

Poroka slovenskega premierja Roberta Goloba in njegove izbranke Tine Gaber Golob, ki je bila prejšnjo soboto, je pri nas precej odmevala. O njej pa so pisali tudi tuji mediji. Poroka je bila zasebna, je pa Golob na družbenem omrežju Instagram vseeno objavil sliko z nje, na kateri ju lahko vidimo v daljavi, kako sta si dala poljub. Eno sliko, na kateri ju vidimo v daljavi, nam je poslala tudi bralka (vidite jo v tem članku). Že na teh dveh slikah se je dalo do neke mere videti, kakšno poročno obleko je imela nevesta, zdaj pa jo je precej bolj nazorno še sama pokazala.

Ste slišali, kaj so naredili s šopki s poroke Roberta Goloba in Tine Gaber Golob?

Na Instagramu je objavila kratek video, na katerem je videti, da je bila njena poročna obleka zares glamurozna in zelo dolga.

V objavi pa je tudi omenila, kako pomembne so prijateljice. »Najlepše je imeti moža, ampak za vsako srečno žensko stoji vojska neustrašnih prijateljic, ki ji krije hrbet,« je zapisala.

