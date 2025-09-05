Tina Gaber dan pred poroko prekinila molk (VIDEO)

Ne le ženin in nevesta, vsa Slovenija že en mesec odšteva do poroke letošnjega leta, ko si bosta večno zvestobo obljubila predsednik vlade Robert Golob in njegova črnolasa lepotica Tina Gaber.

Bodoča zakonca sta se zavila v molk in podrobnosti o velikem dogodku večinoma ne želita deliti za javnostjo. Le tu in tam pricurlja kakšna drobtinica, denimo, da ju bo v luksuzni Vili Tartini v Strunjanu poročil ljubljanski župan Zoran Janković.

Konec prejšnjega tedna je premier Golob na družabnem omrežju zgolj objavil fotografijo nasmejanega para, na kateri sta oba izredno sproščena, ter ob fotografiji zapisal: »Jaz, ti, midva«.

Zdaj pa se je odločila molk prekiniti tudi bodoča nevesta. Objavila je čudovit videoposnetek, na katerem se ob romantični skladbi v svetlikajoči obleki sprehaja po plaži, polni sveč. »Še en dan,« je v objavi zapisala Tina Gaber in s tem morda nakazala celo, kakšen bo ton jutrišnje poroke - skrajno romantičen, nežen in ganljiv.