ŽE ODŠTEVA

Tina Gaber dan pred poroko prekinila molk (VIDEO)

Bodoča ženin in nevesta sta glede poroke sicer izredno skrivnostna.
Fotografija: Jutri bosta postala mož in žena. FOTO: Blaž Samec
Odpri galerijo
Jutri bosta postala mož in žena. FOTO: Blaž Samec

B. K. P.
05.09.2025 ob 13:55
05.09.2025 ob 13:57
B. K. P.
05.09.2025 ob 13:55
05.09.2025 ob 13:57

Poslušajte

Čas branja: 1:13 min.

Ne le ženin in nevesta, vsa Slovenija že en mesec odšteva do poroke letošnjega leta, ko si bosta večno zvestobo obljubila predsednik vlade Robert Golob in njegova črnolasa lepotica Tina Gaber.

Bodoča zakonca sta se zavila v molk in podrobnosti o velikem dogodku večinoma ne želita deliti za javnostjo. Le tu in tam pricurlja kakšna drobtinica, denimo, da ju bo v luksuzni Vili Tartini v Strunjanu poročil ljubljanski župan Zoran Janković

Konec prejšnjega tedna je premier Golob na družabnem omrežju zgolj objavil fotografijo nasmejanega para, na kateri sta oba izredno sproščena, ter ob fotografiji zapisal: »Jaz, ti, midva«.

Zdaj pa se je odločila molk prekiniti tudi bodoča nevesta. Objavila je čudovit videoposnetek, na katerem se ob romantični skladbi v svetlikajoči obleki sprehaja po plaži, polni sveč. »Še en dan,« je v objavi zapisala Tina Gaber in s tem morda nakazala celo, kakšen bo ton jutrišnje poroke - skrajno romantičen, nežen in ganljiv.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Tina Gaber Robert Golob poroka

Priporočamo

Varnostnik bralki na stranišču pod Kongresnim trgom: »Tu ne smete govoriti!« Kaj se je v resnici dogajalo?
Nujno opozorilo za vse, ki pijejo vodo v plastenkah
Tina Gaber dan pred poroko prekinila molk (VIDEO)
Župan Klobasa žaluje: »Tam, kjer si tolikokrat našla zatočišče, si našla tudi konec svoje poti« (FOTO)

Predstavitvene informacije

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo Photo

Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

Komentarji:

Priporočamo

Varnostnik bralki na stranišču pod Kongresnim trgom: »Tu ne smete govoriti!« Kaj se je v resnici dogajalo?
Nujno opozorilo za vse, ki pijejo vodo v plastenkah
Tina Gaber dan pred poroko prekinila molk (VIDEO)
Župan Klobasa žaluje: »Tam, kjer si tolikokrat našla zatočišče, si našla tudi konec svoje poti« (FOTO)

Izbrano za vas

 
Promo Photo

Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

Predstavitvene informacije

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo Photo

Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.