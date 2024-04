Tim Kores - Kori sporočil veselo novico na nenavaden način (VIDEO)

Tim Kores - Kori slovenski rock pevec in radijski voditelj je že pred časom za našo revijo Suzy dejal, da se drži načela, da ne sme biti ravno praznik razlog za darilo. »Ne maram klišejev, ko nekaj moraš in že vnaprej pričakujejo, da ne boš prišel praznih rok. Čeprav mi trda prede, kadar pozabim. Tudi to se je že zgodilo in sem na ta račun poslušal očitke še nekaj mesecev.«

Znani radijski voditelj ima rad spontanost in tako je tudi z obdarovanjem. »Vsaj zame ima to poseben čar. In da se ne odločam na pamet, ker je najslabše, da so darila neuporabna ali celo popolno nasprotje tega, kar si želijo.«

Tokrat je s sledilci na družbenih omrežjih delil veselo novico na nenavaden način. Ob videu je namreč zapisal:

»Poklon moji dragi ženi in bodoči mami malih Koresov, vem, da je nenavadno darilo in 'reveal' tudi, ampak to si je res želela. No, Foter bom.«

Pod objavo so se usuli komentarji sledilcev in čestitke, katerim se pridružujemo tudi na uredništvu Slovenskih novic.

»Čestitke za sesalec po treh letih je dočakala in čestitke za naraščaj.«, »Kako sta lepa in nora. Rada se imejta in čestitke.«, »Iiii, en Pohorc več.«, »Hahahaha kako jo čutim, isto srečna sem bila, kdo bi si mislil, da se bomo kdaj gospodinjskih aparatov tako razveselile.«