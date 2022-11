Težki trenutki Urške Čepin

Urška Hočevar, kot pevka bolj prepoznavna pod priimkom Čepin, žaluje, saj je v enem mesecu izgubila očeta in babi, njena mami pa moža in mamo. V najtežjih trenutkih življenja se je zato z njo odpravila v Rovinj, ob morje, da zamenjata okolje in da bi se mama vsaj malenkost bolje počutila: »Da sva skupaj in obujava spomine, se sprehajava ... Komaj sem jo spravila iz domače hiše v drugo okolje.«

Pri tem pa ji nekaj težav povzročajo neznanci. Neka oseba ji je namreč 'ukradla' objavo na družabnih omrežjih in jo poobjavila. Urški zato pišejo, kaj počne z njim, ona pa javno vsem odgovarja: »Ne poznam te, nikoli v življenju te nisem videla, ljudje pa mislijo sedaj in mi pišejo, kaj jaz počnem s tabo v Rovinju? Bila sem s svojo mamo, ker ji stojim ob strani v najtežjih trenutkih življenja.«

Sporoča mu še, naj živi svoje življenje in ne njenega ter naj si ne dela sramote z objavljanjem njenih zgodb na svojem profilu: »Bogi takšni ljudje, ki nimate svojega življenja! Naj vam bog pomaga!«