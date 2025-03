Težki dnevi za Savino Atai: Vsi testi so nakazovali, da se približuje slovo

Mojstrica obrazne joge Savina Atai že 19 dni bdi ob svoji psički Lotus, ki se bori za življenje. Zaradi posledic zastrupitve z gosenico pred dvema letoma ima enajstletna psička hude težave z jetri, glukozo in kortizolom.

»Vsi testi so kazali na slovo, a Lotus se ne vda,« je na facebooku zapisala Savina. Po 12 dneh na kliniki v Splitu je psička znova vstala, začela jesti in se igrati. Zdaj se vračata na terapije, pri katerih ji pomagajo z inzulinom ter magnetno in energijsko medicino.

Ataijeva se zahvaljuje veterinarski ekipi, vsem, ki ji stojijo ob strani. »Vsak trenutek šteje. In je najbolj dragocen,« dodaja, odločena, da bo za Lotus storila vse, dokler bo želela živeti.

Celotno dogajanje in občutke, ki jih doživlja zadnjih nekaj tednov, je Savina strnila v ganljivem zapisu (počakajte nekaj trenutkov, da se objava naloži):