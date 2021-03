Težki dnevi slovenske vplivnice: noseča morala na nujno operacijo

Priljubljena slovenska vplivnica in blogerka, sicer pa nekdanja manekenka Lara Koren Nastran se je svojim sledilkam na instagramu oglasila iz jeseniške bolnišnice. Tja se je zatekla zaradi močnih bolečin v trebuhu in se zaradi tega močno prestrašila - pričakuje namreč tretjega otroka.



Kot je opisala, so jo v bolnišnici zadržali, morala je namreč na nujno operacijo slepiča. Po operaciji se je že javila sledilkam, še vsa omotična od anestezije in povedala, da se je v operacijski sobi zjokala kot otrok, med možne zaplete so namreč zdravniki zapisali tudi možnost splava.



A k sreči se je vse dobro izšlo, zbudilo jo je namreč močno brcanje njenega dojenčka pod srcem, kot bi jih hotel oz. hotela povedati, da je z njo vse v redu.







Komentarji: