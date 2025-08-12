ČUDEŽNA OZDRAVITEV

Težki časi za Savino Atai: Nepričakovana diagnoza tumor pankreasa in ...

Njen hišni ljubljenček se je boril za življenje.
Fotografija: FOTO: Facebook
FOTO: Facebook

P. K.
12.08.2025 ob 08:17
Savina Atai je svojo 11,5-letno Lotus, drobno šicujsko damo, vedno klicala moj mali veliki Čudež. Toda pred šestimi meseci se je zdelo, da je čas za slovo prišel veliko prezgodaj. Na svojem profilu na Facebooku je delila potek celotnega dogajanja od trenutka diagnoze do čudežne ozdravitve. »Okoli velike noči je bilo. Nepričakovane dodatne diagnoze pa: tumor pankreasa in tumor na obeh adrenalnih žlezah. Popoln šok,« je zapisala priljubljena gurujka zdravega življenja. 

Danes, avgusta, je slika povsem drugačna. Lotus ima 6 kilogramov, povrnila si je mišice in bujno dlako – celo tiste dlačice, ki so sivo obledele od starosti, so spet čokoladno temne. Spet se igra, skače na posteljo in veselo preživlja dneve ob Savini in njenem partnerju Garrettu, ki jo ljubkovalno kliče Toast.

