Težka zgodba Marije: Začelo se je pri 17 letih

Meri, katere pravo ime je Marija Sabadin, je v eksperiment Poroka na prvi pogled prišla iskat ljubezen po več letih težkih preizkušenj. Pred leti se je namreč rešila sveta omame, v katerega je zelo globoko zabredla. Po razhodu s fantom in izgubi prijateljice je zabredla v droge.

»Začelo se je pri 17 letih, ko sem se spustila v razmerje z odvisnikom. Trajalo je skoraj deset let, dokler nisem prišla do Projekta človek,« je dejala Marija. Zdaj je že tri leta čista in pomaga prostovoljno v društvu, kjer je odvisnost zdravila tudi sama.

Devetindvajsetletnica iz Primorske se zaveda, kot pravi, je bila odvisnost njena odgovornost, saj bi vedno lahko rekla ne, a takrat je bila ljubezen močnejša.

Kaplja čez rob pa je bil incident, v katerega je bila vpletena tudi policija. »Takrat sem skoraj izgubila izpit za avto, njega sem imela na pokrovu avta. Takrat sem se malo streznila. Poskušala sem abstinirati doma in tako je trajalo osem mesecev, dokler spet nisem zapadla nazaj. Potem sem se odločila za zdravljenje s pomočjo substanc.«