Težave na vidiku: BBC preiskuje Bychkovo (FOTO)

Postavna plesalka Nadiya Bychkova, ki je dolga leta živela in plesala v Sloveniji, zadnja leta pa živi in dela na Otoku, kjer je stalna članica plesne zasedbe v oddaji Strictly Come Dancing, se je znašla v nemilosti svojih šefov.

Kot poroča britanski The Sun, se je s še nekaterimi plesalci, med njimi je tudi novi srčni izbranec Kai Widdrington, znašla na tapeti ustvarjalcev oddaje, saj naj bi omenjena plesna ekipa na poletni turneji v lastni režiji izkoristila ime priljubljene oddaje.

Več plesalcev, ki plešejo v njej, je med poletnim premorom sodelovalo na nizu dogodkov, ki pa z oddajo niso povezani, so bili pa plačljivi, kot poročajo Britanci, naj bi vsak udeleženec za t. i. plesni konec tedna odštel 500 funtov, šlo pa je za tridnevna druženja, nastope in ples. Producente naj bi zmotilo, da so bile pri oglaševanju dogodkov oziroma druženja z zvezdami uporabljene vzporednice z oddajo, med drugim naj bi bilo na plakatih promocijsko gradivo iz nje.

Je ena največjih zvezdnic plesnega šova Strictly Come Dancing. FOTO: BBC

The Sun še poroča, da so se vsi plesalci s podpisom pogodbe z BBC-jem zavezali, da svojega sodelovanja pri njihovi oddaji ne bodo izkoriščali v komercialne namene, to pravilo pa naj bi kršili, saj so jih organizatorji poletnih dogodkov napovedovali kot zvezdnike serije Strictly Come Dancing. Britanska nacionalna televizija preiskuje zadevo, ali plesalci morebiti niso kršili pogodbe.