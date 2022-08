Tetovirala striptizete in odvetnike

Eva in Ana sta dolgoletni prijateljici, ki ju druži velika želja po ustvarjanju tatujev. Edino, kar ločuje ti dve Slovenki, je kraj bivanja. Eva ustvarja v New Yorku, Ana pa v Zagrebu. Mladi podjetnici sta se v novem kraju bivanja pri svojem delu že povsem uveljavili in si počasi ustvarjata lepo kariero tetovatork. O Ani Kušter, 29-letnici iz Ljubljane, ki se je v Zagreb preselila septembra 2019 in odprla svoj studio, smo v Novicah že pisali na začetku lanskega leta. Tokrat nam je padlo v oči, da se je pred kratkim odločila, da spakira kovčke in se za štirinajst dni odpravi na obisk k Evi S. Meinwieser. »Želja po ponovnih gostovanjih v tujini je po obdobju covida-19 rasla in rasla. Počutila sem se, kot da sem obtičala na mestu, začelo mi je primanjkovati kreative, veselja do dela, želela sem izkusiti nekaj novega. Pravzaprav je bila Amerika ena zadnjih držav na mojem seznamu želja, ampak že pet let na družabnih omrežjih spremljam zelo dobro prijateljico Evo, s katero sva se v Sloveniji zelo zbližali,« nam je po vrnitvi na Hrvaško povedala Kušterjeva. In dodala, da je pot do nje začela intenzivno načrtovati po tem, ko ji je Eva sporočila, da pričakuje sina. »Tako je padla odločitev, da grem delat v njen studio Gypsy on the Go, hkrati pa sem se na facebooku javila še studiu No Man's Land v Middletownu, New Yorku. V Sloveniji sem tetovirala vojaka z Long Islanda, s katerim sva postala prijatelja, in tudi njemu sem že dlje obljubljala obisk v ZDA. Da pa bi bila izkušnja še boljša, sem s seboj povabila slovenskega tatu artista Jureta Pozneta (The JP tattoo), ki je do zdaj že dvakrat uspešno gostoval v mojem studiu Bura tattoo v Zagrebu,« razloži Ana.

Mimogrede še po tatu

Z leve: Jure Pozne, Joe Meinwieser, Eva S. Meinwieser in njun sin ter Ana Kušter FOTOgrafije: Osebni Arhiv

Njenega obiska se je zelo razveselila tudi Eva, ki v ZDA živi od leta 2018: »Za selitev v ZDA sem se odločila zaradi mojega, danes moža, tatu artista iz Tattoos after dark. Spoznala sva se na Dunaju, kjer sva oba tetovirala na freestyle motocross eventu, in po nekaj časa konstantnega potovanja čez ocean sva se odločila, da si želiva živeti skupaj, ZDA je bila takrat za naju logična prva izbira.« Amerika, kot nadaljuje, ji v profesionalnem smislu ponuja zelo veliko priložnosti, poleg tega je zelo velika in odprta tamkajšnja tatu skupnost. »Tu sem ustvarila več kot v Sloveniji v letih prej. V zasebnem življenju mi je v Ameriki najbolj všeč to, da imava ugodno življenje, ne da bi bila sužnja svojega posla, in da sem lahko najprej mama mojemu sinu,« pravi Eva, ki kljub vsemu pogreša Slovenijo, družino, zamujene praznike, rojstne dneve, »prijatelje in enostavnost življenja, pa poletja na Blejskem jezeru in slovensko obalo. Včasih pogrešam čisto majhne stvari, kot samo slovenski pogovor in sedenje ob dobri kavi.« Anin in Juretov obisk ji je bil še posebno pri srcu tudi zato, ker je dobila občutek, da sta ji prinesla delček domovine.

V studiu No Man's Land FOTO: Osebni Arhiv

Seveda nas je zanimalo, ali obstajajo kakšne razlike pri delu tetovatorjev v ZDA in na Hrvaškem oziroma v Sloveniji. »Najbolj nenavadna izkušnja, ki se mi je pripetila, je bila ta, da se stranka v studiu ni upala pogovarjati z mano. Češ, artista se ne sme motiti, da lahko opravi svoje delo. Moj način dela je predvsem spoznavanje stranke, njenih interesov, razumevanje njihove življenjske poti – da lahko personaliziram dizajn prav za njih. Seveda je odvisno od studia do studia,« poudari Ana in doda, da jima je Eva omogočila izkušnjo dela v walk-in studiu Jersey sure lines tattoo. Razloži nam, da so tovrstni studii narejeni tako, da jih stranka obišče brez naročila, saj si želi narediti enostavno tetovažo v istem dnevu. »V tem primeru tetoviranje ni intimni proces, ampak spominja bolj na delo na tekočem traku,« pravi Ana. Sicer obstajajo tudi zasebni studii, kjer pa si tetovator lahko vzame čas za svojo stranko oziroma »delujejo bolj po principu udobnosti stranke«. Na ameriškem trgu pa je tudi več ponudbe, tako od same opreme za tetoviranje do materialov, barv, tečajev in izobraževanja. »Artiste se zelo spoštuje in se o njihovem delu ne dvomi. Napitnina je tam navada, in znaša 10–20 odstotkov cene tetovaže,« še pravi Ana.

10–20 odstotkov cene tetovaže znaša napitnina v ZDA.

Raje ostaja v Evropi

V New Yorku sta Ana in Jure tetovirala isto stranko, in sicer vsak na eni nogi. FOTO: Osebni Arhiv

Eva pove, da tetovatorji v ZDA delajo zelo veliko, a da tudi dobro živijo. »Midva sva se zato odločila za privatni studio, tako da sva lahko vzpostavila ravnovesje med delom in časom zase in tako lahko posvetiva več časa najinemu sinu,« pojasni v ZDA živeča Slovenka in še, da so stranke veliko bolj odprte pri prepuščanju dizajna tatu artistu, tudi kultura tetoviranja je drugačna. »Nekaj časa sva v letu 2019 živela in tetovirala v Teksasu, tam je bilo veliko povpraševanja po intimnih tatujih, v New Jerseyju pa manj. Rekla bi, da celo manj kot v Sloveniji. Tudi stilsko se mi zdi, da se dela veliko ameriškega tradicionalnega stila, ki sem ga v Sloveniji delala redko. Ko delaš v t. i. walk in shopu, je tako, da dobiš veliko strank, tatuji so trenutni navdih, in ne nekaj sentimentalnega, včasih čisto nenavadni, včasih popolnoma brezpredmetni. Tetovirala sva vse, od striptizet do odvetnikov in doktorjev, od intimnih mest do obrazov, notranjosti ust in dlani. Sčasoma nehaš razločevati med nenavadnimi ali čudnimi tatuji in drugimi, vseh se lotiš z istim protokolom. Če česa ne želiš narediti, enostavno zavrneš ali podaš naslednjemu artistu. Mnogim se zdi bizarno, kaj vse si ljudje vtetovirajo in kam, a za nas je le navaden dan v studiu,« še pravi Eva.

Eden od Evinih tatujev FOTO: Gypsy.on.the.go/instagram

Bi se, glede na vse skupaj, v ZDA zdaj iz Zagreba preselila tudi Ana? »Ne pomaga mi ves denar na svetu, če ga nimam časa zapraviti,« odgovori in podrobneje razloži: »Američani so navajeni delati po cele dneve. Pri Evi v New Jerseyju je življenje malo bolj lagodno, v New Yorku pa je konstantni kaos. Dela se od enajstih do osmih zvečer, in tako življenje mi nikakor ne odgovarja.« Vsekakor pa se bo k Evi še vrnila, saj načrtujejo skupno gostovanje na Floridi in drugod po ZDA. Zanima jih tudi tatu konvencija na Baliju.