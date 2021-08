Tetovaže posvetil sinu in glasbi

Zanimiva in edinstvena poslikava, ki predstavlja kitaro.

Tetovaže za glasbenikaniso trend niti muha enodnevnica. Nad njimi se je namreč navdušil že v najstniških letih, predvsem med čepenjem pred televizijo, ko je gledal takrat priljubljeno MTV. Čeprav je nad telesnimi poslikavami izjemno navdušen, pa ima le dve.»Vsekakor sem ljubitelj večjih tetovaž, če pa gre za sličico, pa mora ta po mojem okusu samevati, recimo nekje na roki. Če ji sledi še ena, potem mi to ni več všeč in zdi se mi, da tetovaža ne pride do izraza,« pravi. Na vsaki roki ima po eno.»Na levi je kitarski vrat pod kožo, nekako v smislu namesto kosti. Gre za eno mojih prvih kitar, Steve Vai signature model. Na desni roki sva jaz in sin, objeta pred jezerom Jasna v Kranjski Gori. Zadaj se vidita tudi obe znameniti gori, Razor in Prisank,« nam razkrije.Zaupal nam je še, kdaj sta tetovaži nastali. »Prva je nastala na Cipru kot nagrada za trdo delo, druga pa me veže na domači kraj in družino. Posebna je tudi zato, ker gre za projekcijo slike naju s sinom,« pove glasbenik, ki pa je glede tetovaž izjemno preudaren in mu niti na misel na pride, da bi se dal kar tako tetovirati, še manj pa, da bi se jih sam lotil.»Pravzaprav ne vem, zakaj me to ni nikoli pritegnilo. No, saj imamo dovolj mojstrov, ki se na svoje delo odlično spoznajo, zagotovo pa bom tetovaže, če se bom še kdaj za katero odločil, skiciral sam,« še pove za konec.