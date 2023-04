Televizijsko voditeljico okrog prenesla »ugledna psihiatrinja«: veliko ji dolguje (FOTO)

Jasmina Kandorfer, voditeljica in avtorica priljubljene oddaje Klepet ob kavi, je šokirana dejala, da je morala iz svojega stanovanja v Ljubljani izseliti ugledno ljubljansko psihiatrinjo, ki ji menda od septembra ni plačevala najemnine, ne stroškov za svoje svoje bivanje in pod pretvezo številnih izgovorov ji ni vrnila niti podpisane najemniške pogodbe.

»Imela je strašno veliko izgovorov, a vsemu sem verjela, ker je psihiatrinja. Omenjala je od smrti v družini, operacije kolena, korone, dežurstev ... Kar nekaj ljudi mi je govorilo, da nasedam, a sem ji na nekakšen način verjela, da me ne bo nategnila. A me je«.

Pogledala je, kakšne obleke nosi gospa. FOTO: Zaslonski posnetek, Instagram

Jasmina je zamenjala ključavnico. »Zamenjala sem ključavnico. Zadeva je pri odvetniku, najemnica se neodziva in kaže, da svojih stvari noče. Zdaj moram njene osebne reči dati v hrambo, dokler sodni postopek ne bo končan«.

Žalosti jo in se ji zdi sramotno, da mora pospravljati za »zelo ugledno psihiatrinjo«. »Kar počnem je legalno, imam dovoljenje odvetnika in policija. Mi je pa sramotno, da brskam po stvareh ljubljanske psihiatrinje, ki okolici in sodelavcem govori, da je fina dama«.

Voditeljica je v stanovanju lahko videla, da se psihiatrinja oblačil v prestižne blagovne znamke (Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, Gucci ...«.