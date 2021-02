Televizijski voditelj dresira konje

Zelo so mu pri srcu. FOTO: FACEBOOK

Gledali smo ga v šovu Slovenija ima talent.

NA TV3 trenutno spremljamo oddajo Vinilni časi, ki jo vodi, ob sovoditeljici ukrajinskega rodu, sicer odlični plesalki, ki je sodelovala tudi v šovu Zvezde plešejo in za ples navdušila zmagovalca resničnostnega šova KmetijaO Svetlani smo slišali že veliko, manj je bilo doslej znanega o njenem sovoditelju, ki pa je očitno tudi zelo zanimiv človek. Je Primorec, rojen v Kopru, ki je v Hrvatinih obiskoval OŠ Aleša Beblerja. Obožuje rokomet, ki ga je igral tako za Rokometni klub (RK) Hrvatini kot tudi RK Koper, je pa tudi glasbenik, ki je nastopal na številnih glasbenih prireditvah in tekmovanjih. V času, ko je obiskoval srednjo ekonomsko in družboslovno šolo v Kopru, je treniral tudi atletiko ter metal disk, kopje in kroglo.»Po končani srednji šoli sem se vpisal na oddelek za kmetijstvo in zootehniko na biotehniški fakulteti. Ta študij mi je bil blizu, saj imam že od zgodnje mladosti zelo rad živali, še posebno konje. Pravzaprav imam edini v Sloveniji svoj pristop dela s konji po tako imenovani metodi TT (total trust method), ki temelji na popolnem zaupanju med človekom in konjem. Konje pa pripravljam tudi na dresuro ali preskakovanje zaprek,« pripoveduje Krmac, ki se je kot pevec udeležil tudi tekmovanja Supernova multi talents, ki ga je leto pozneje tudi vodil.Prav tako je vodil številne oddaje za otroke, kot so Tri v vrsto, Mala šola, Spomin na TV3 ter na Prvi TV. »Imel sem tudi lastno oddajo z naslovom Adijo pamet ROCK,« še razkriva Krmac, ki se ga nekateri spomnijo kot prodajalca v trgovini S. Oliver, pevca rock skupine Vabe in skupine Regulus. Pojavil pa se je celo v šovu Slovenija ima talent. Očitno imata tako kamera kot tudi mikrofon Janija rada. In obratno.