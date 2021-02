Televizijski gigant CNN poroča o presežku Slovenke in Slovenca

O tem, kaj sta doseglain, zdaj poroča tudi CNN. Že oktobra 2020 sta preplezala sloviti trboveljski dimnik, ki je najvišji v Evropi. Gre za velik dosežek, saj sta preplezala najvišjo umetno večraztežajno smer na svetu. Za varovanje sta imela Janja in Domen zgolj vrv . Uspelo jima je v drugem poskusu po sedmih urah plezanja. Kar 360 metrov dolgo mojstrovino sta postavilain, ki sta postavljavca z mednarodno licenco. Uporabila sta okoli 800 oprimkov in reliefov, ki so skupaj tehtali preko dve toni.»To je najbolj posebna stvar, ki sem jo kdaj naredila v plezalni karieri. Gre za plezanje, a je kombinacija vsega, kar sem do zdaj doživel,« je za CNN povedal Domen, ona pa je rekla: »Zanesljivo tole pomaga, da rasteš kot osebnost. Pridobiš novo perspektivo plezanja, drugačne občutke. Je nekaj, kar še nikoli nisem storila.« Dodala je, da je vesela, ker vedno išče nove izzive. »Super projekt je, absolutno zunaj moje cone udobja. Morala sem izstopiti iz nje in uživati v celotnem procesu.«